Atos : Lance une application mobile d'images satellites

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui le lancement de Terra², une application mobile dont l'objectif est d'éclairer et d'enrichir les prises de décisions en appui des ambitions de la COP26.



Les données présentées dans l'application associent des images satellites envoyées par la plateforme d'observation terrestre d'Atos, Mundi Web Services, le plus grand programme mondial d'observation terrestre, ainsi que des recherches scientifiques par des laboratoires et instituts de recherche internationaux dans le cadre de la surveillance des émissions de carbone.



Selon Atos, cette application offre 'un niveau unique d'informations qui permet d'élaborer des politiques, de créer et d'évaluer les initiatives de décarbonation, d'influencer les parties prenantes et les autres gouvernements dans leur cours au zéro émission nette'.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.