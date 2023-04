Atos : La vente des activités en Italie est finalisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos a annoncé lundi avoir finalisé la vente de ses activités en Italie à Lutech, un fournisseur italien de services et de solutions informatiques, sur la base d'un paiement réalisé à 100% en numéraire.



Le groupe technologique - qui était entré en négociations exclusives avec Lutech en novembre dernier - souligne que cette opération marque une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de son programme de cession d'actifs.



Depuis juin 2022, Atos rappelle avoir bouclé quatre transactions et signé un accord supplémentaire, sécurisant ainsi près de 80% des 700 millions d'euros de produits financiers prévus dans le cadre du plan de cessions.



Le périmètre de la transaction représente environ 2% de son chiffre d'affaires total, sachant que la vente n'inclut pas l'activité EuroHPC en Italie qui sera conservée au sein d'Atos.



Elle exclut également les activités de Unified Communications & Collaboration dans ce pays, qui doivent faire l'objet d'un projet de cession distinct.



Suite à la transaction, la marque Atos Italia est appelée à devenir Lutech Advanced Solutions, une entité appelée à demeurer un partenaire clé du groupe.



Dans le sillage de cette annonce, l'action Atos progressait de 0,6% lundi matin à la Bourse de Paris, dans un marché en hausse d'environ 0,4%. Le titre a désormais repris plus de 26% depuis le début de l'année.



