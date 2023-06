Atos : La direction dénonce des tentatives de déstabilisation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration d'Atos et son équipe de direction ont dénoncé mardi des tentatives de déstabilisation et de dénigrement du groupe à la suite des récentes critiques formulées par Leo Apotheker, l'ancien patron de SAP.



Dans un communiqué, la société dit s'étonner des propos de l'homme d'affaires allemand, qui a violemment critiqué le fonctionnement de l'entreprise, tout en validant dans le même temps la stratégie et la qualité de son management.



'Ces attaques visent uniquement à déstabiliser un groupe mobilisé pour mettre en oeuvre son redressement et sa stratégie de création de valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes', souligne-t-il.



Ces commentaires interviennent alors que le fonds d'investissement Sycomore AM compte proposer lors de la prochaine assemblée générale la révocation de l'actuel président du conseil d'administration, Bertrand Meunier, et son remplacement par Leo Apotheker.



Actuel administrateur de Schneider, Apotheker est connu pour avoir dirigé pendant de longues années le concepteur de logiciels allemand SAP, puis le constructeur informatique américain HP.



Or, pour Liz Tinkham, administratrice d'Atos, un changement à la tête du conseil d'administration 'déstabiliserait le groupe et irait à l'encontre de son intérêt social'.



Le triumvirat composé de Nourdine Bihmane, Diane Galbe et Philippe Oliva - en charge de la direction opérationnelle du groupe et de sa transformation - évoque pour sa part le redressement 'plus rapide qu'annoncé' d'Atos.



A la Bourse de Paris, le titre Atos reculait de 1,1% mardi matin suite à ces déclarations.



