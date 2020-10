Atos : L'IA bientôt dans les transports à Saint-Brieuc

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce le renouvellement de son contrat avec Baie d'Armor Transports, une société publique locale qui gère les transports en commun de l'agglomération Saint-Brieuc Armor et qui assure le déplacement de 95 000 passagers chaque année.

.

Le contrat concerne l'évolution du service de transport à la demande (TAD) avec la mise en place d'une solution logicielle reposant sur des algorithmes d'intelligence artificielle (IA).



Cette solution permet notamment de construire dynamiquement les itinéraires des taxis et minibus afin de les optimiser, à la fois en temps réel et dans une approche prévisionnelle.



Elle a ainsi pour effet d'augmenter le taux de mutualisation des transports au sein de l'agglomération, de diminuer l'utilisation des ressources des véhicules, de réduire les kilomètres à vide et la quantité globale d'émission de CO2 émise par le transporteur.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.