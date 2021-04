Atos : L'IA au service de l'investissement responsable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos et DreamQuark, une start-up française spécialisée dans les technologies d'intelligence artificielle appliquées aux secteurs de la finance et de l'assurance, s'engagent à développer l'investissement socialement responsable (ISR) grâce à l'intelligence artificielle (IA).



Dans ce contexte, les deux sociétés annoncent aujourd'hui le lancement deSustainable Investment Brain, la première plate-forme digitale destinée aux banques et assureurs qui soit à la fois dédiée à l'ISR et conforme aux principes d'intelligence artificielle éthique tels qu'édictés par laproposition de règlement européenpubliée ce jour.



En 2019, les encours de l'investissement responsable ont fait un bond de 32%, pour atteindre 1,8 milliard d'euros, rappelle Atos.



