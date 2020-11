Atos : Juwels, supercalculateur 'le plus rapide d'Europe'

(CercleFinance.com) - Atos annonce que le système de supercalcul du Forschungszentrum Jülich, baptisé Juwels, est aujourd'hui'le supercalculateur le plus rapide d'Europe'avec une performance crête de 44,1 petaflops.



'Nous sommes convaincus que Juwels est un jalon vers l'ordinateur européen exascale, dont le lancement est prévu en 2023', a commenté le professeur Thomas Lippert, directeur du centre de calcul de Jülich.



Juwels sera utilisé pour des travaux de recherche liés au climat, à l'environnement, à la gestion durable de l'énergie et aux propriétés des matériaux, ou encore à la recherche sur le cerveau.



