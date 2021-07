Atos : Invest Securities reste à 'achat', réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Atos malgré un abaissement massif de son objectif de cours de 73 à 56 euros, au lendemain de l'avertissement sur résultats lancé par le groupe de services informatiques pour 2021.



L'analyste abaisse massivement ses BNA 2021-23 (-56,9%/-38%/-35%), 'alors que le groupe a dit peu de choses de la trajectoire de redressement envisagée après 2021 et que l'on peut penser que l'impact négatif de la transition Cloud ne sera pas limité à l'année en cours'.



'Nous n'avons d'autre choix de que de rester à l'achat. Si le momentum du titre est horrible, des scénarios positifs sont envisageables sur ces niveaux de valorisation (acquisition du groupe, changement de management, rachats d'actions)', indique-t-il toutefois.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.