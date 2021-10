Atos : Invest Securities remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Atos, titre qui reste dans sa 'Sélection IS', et remonte son objectif de cours de 56 à 66 euros, à partir d'une méthodologie par somme des parties qui 'vise à mieux évaluer la valeur fondamentale des actifs du groupe'.



'Nous pensons plus que jamais que l'issue de la crise que connait le groupe sera son rachat, au regard de la valeur des différents actifs du groupe, qui sont très loin de se résumer aux seules activités d'infogérance en déclin', estime l'analyste.



Le bureau d'études note que le groupe a annoncé un CA trimestriel en ligne avec les attentes, en légère amélioration séquentielle dans un contexte qui reste très difficile pour certaines activités d'infogérance, ainsi que le remplacement d'E. Girard par R. Belmer.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.