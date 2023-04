Atos : Invest Securities relève son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities relève son opinion sur Atos de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 19 à 18 euros, 'compte tenu des solides réalisations du premier trimestre 2023, tant pour Tech Foundations qu'Eviden'.



Si le dossier est hautement spéculatif et particulièrement sensible à différents aléas, le bureau d'études considère désormais le risk/reward attractif sur le titre du groupe de services informatiques.



Invest Securities met en avant l'intérêt spéculatif qui pourrait revenir sur le devant de la scène, et l'issue du litige Trizetto dans les prochaines semaines qui pourrait avoir un impact sensible sur sa valorisation (jusqu'à +4,7 euros par action).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.