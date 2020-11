Atos : Invest Securities relève sa cible après Atos OneCloud

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son conseil 'achat' sur Atos avec un objectif de cours relevé de 80 à 90 euros avec des paramètres de marché actualisés, après le lancement d'Atos OneCloud, guichet unique qui propose l'ensemble des services du groupe autour du Cloud.



'L'ambition en de faire passer ces services de 15% à 26% du CA du groupe à moyen terme (2024-25), ce qui représente un TMVA de +13% à +15% (incluant potentiellement des acquisitions) selon nos calculs', explique-t-il.



'Cette initiative nous semble être un signal positif de la transformation du groupe et de sa volonté d'accélérer sa croissance organique en améliorant l'attractivité de ses offres', poursuit le bureau d'études.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.