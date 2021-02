Atos : Invest Securities rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Atos avec un objectif de cours rehaussé de 80 à 85 euros, 'sans grande conviction à court terme', au lendemain de la publication des résultats annuels du groupe de services informatiques.



Le bureau d'études pointe une déception sur la marge d'EBITA 2020 (9,0%), ressortie en bas de fourchette de la guidance (9,0-9,5%), ainsi que des doutes qui demeurent sur la crédibilité de la stratégie et sur la politique d'acquisitions.



Jugeant que 'l'évolution du titre ne semble plus réellement être un sujet de valorisation, celle-ci apparaissant extrêmement basse au regard des standards actuels', l'analyste craint que le titre ne demeure affecté pour quelque temps par un problème de confiance.



