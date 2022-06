Atos : Invest Securities n'est plus à achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities dégrade son opinion sur Atos de 'achat' à 'neutre' et sort le titre de sa 'Sélection IS', avec un objectif de cours sensiblement abaissé de 38 à 20 euros, au lendemain de la présentation par le groupe informatique d'un plan de scission.



'Le schéma de scission nous donne raison, mais depuis, la situation s'est dégradée dans des proportions difficilement imaginables', juge l'analyste, qui pointe un redressement des activités d'Infogérance 'plus long et surtout beaucoup plus coûteux qu'attendu'.



Invest Securities reconnait que son nouvel objectif de cours fait ressortir un potentiel important pour le titre, mais il souligne le risque d'une augmentation de capital et l'absence d'intérêt spéculatif à court terme.



