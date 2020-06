Atos : Invest Securities n'est plus à 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities abaisse sa recommandation sur Atos de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ajusté de 75 à 77 euros, et sort le titre de sa 'Sélection Invest Securities', mettant en avant pour le dossier 'des risques à court terme'.



'Les ambitions sont élevées à moyen terme (2024-25), particulièrement en termes de croissance, mais le potentiel de relèvement par rapport à notre scénario se concentre sur la fin de période (2023-25), ce qu'il nous semble prématuré de valoriser', juge l'analyste.



Après une surperformance de +15,8 points depuis fin 2019 et 'dans un environnement semé d'embuches à court terme du fait de la crise sanitaire et des programmes de réduction de coûts des donneurs d'ordres', il pense que le titre est 'bien valorisé à ce stade'.



