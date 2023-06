Atos : Invest Securities confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme sa note d'achat sur le titre Atos, assortie d'un objectif de cours inchangé de 18 euros, après que le CMD de Tech Foundations, qui s'est tenu hier, a confirmé les avancées positives qui de dessinent depuis le 2nd semestre 22.



'Si cette division parvient à réaliser ses objectifs 2026, il est clair dans notre esprit que sa valorisation sera très sensiblement supérieure à celle retenue aujourd'hui', évalue l'analyste.



Selon Invest, cette exécution pourrait néanmoins être remise en question si les rumeurs de cession de Tech Foundations à D. Kretinsky sur la base d'une valorisation aberrante se confirmaient.



'D'ici l'AG du 28 juin, l'incertitude va prédominer, avec comme autre facteur d'incertitude la fronde menée par Sycomore. Pour cette raison, nous attendrons avant d'intégrer les nouvelles ambitions de Tech Foundations, de même que l'issue favorable sur le litige Trizetto', conclut le broker.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.