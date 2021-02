Atos : Invest Securities adopte une opinion 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities adopte une opinion 'achat' avec un objectif de cours de 80 euros sur Atos, après la décision par son conseil d'administration, à l'unanimité, de ne pas poursuivre les démarches en vue de l'acquisition de DXC Technology.



'L'abandon de cette opération, très peu appréciée par le marché car elle ne cadrait pas avec la stratégie d'accélération de la croissance organique, laisse un potentiel d'appréciation à court terme', juge l'analyste.



Le bureau d'études souligne néanmoins que le groupe français de services informatiques 'va devoir choisir d'autres voies et risque de faire face à un certain scepticisme du marché après cette opération'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.