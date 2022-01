Atos : Invest Securities abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que le marché a sévèrement sanctionné hier (-17%) le 2nd avertissement de l'exercice 2021, renvoyant le titre à des niveaux plus connus depuis 2011.



' Cet avertissement est pourtant relativement classique dans le cadre d'un changement de direction et s'explique uniquement par des effets exceptionnels (one-off) et des décalages qui devraient surtout permettre au nouveau management de repartir avec une base de comparaison favorable ' indique Invest Securities.



' S'il faudra attendre la publication des résultats 2021 définitifs (28/02/22) et/ou le CMD (T2 22) pour avoir plus de visibilité, la thèse d'investissement n'a selon nous pas changé, avec une cession et/ou un démantèlement permettant de cristalliser une valeur des actifs sensiblement supérieure au cours actuel ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours abaissé à 60E (contre 66E).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.