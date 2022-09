Atos : Intégré au palmarès européen de GPW

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir été classé pour la première fois par Great Place to Work (GPW) parmi les meilleurs lieux de travail d'Europe dans le classement annuel 2022 'Europe's Best Workplaces', et figurer en 21ème place du palmarès global parmi les multinationales.



Il a également été classé parmi les meilleurs lieux de travail ('Best Workplaces') d'Autriche, Grèce et Pologne. Atos a obtenu des certifications Great Place to Work dans 13 pays et 12 entités en Europe, et dans 32 pays et 42 entités dans le monde.



'La certification se base sur les retours directs de l'ensemble des salariés qui évaluent leur expérience via l'indice de confiance en fonction de cinq critères : crédibilité, respect, équité, fierté et convivialité', précise le groupe informatique.



