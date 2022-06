Atos : Inaugure son centre d'excellence

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos, en accord avec le Wellcome Genome Campus de Cambridgeshire (Royaume-Uni), annonce l'inauguration officielle de son Centre d'excellence mondial consacré aux sciences de la vie.



Ce centre accompagnera les chercheurs sur le campus et les instituts de recherche sur le génome et la biodata du monde entier dans leurs travaux en leur fournissant un accès précoce aux technologies émergentes.



Ensemble, les équipes auront à coeur d'accélérer le processus de mise sur le marché de nouveaux médicaments et d'apporter des bénéfices sociétaux tangibles. Créé pendant le confinement lors de la pandémie de Covid-19, ce centre a déjà apporté son soutien aux chercheurs du monde entier afin d'étudier les nombreuses spécificités de ce virus.



Dr Natalia Jimenez, Responsable Groupe des produits Sciences de la Vie, Atos,a déclaré:'Le Centre d'excellence jouera un rôle crucial dans la promotion de la découverte et de l'innovation en sciences de la vie. L'objectif est de réduire le temps nécessaire pour mettre sur le marché de nouveaux médicaments et d'apporter des bénéfices tangibles aux patients.'



