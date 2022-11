Atos : Honoré pour ses pratiques de développement durable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui être classé au premier rang des sociétés de services IT de l'évaluation des pratiques de développement durable de l'entreprise (Corporate Sustainability Assessment - CSA) menée par S&P Global pour l'année 2022.



Atos atteint un score de 85/100, en hausse de 2 points par rapport à l'année dernière. Les 268 entreprises évaluées obtiennent une moyenne de 25/100. Atos obtient de bons résultats aux évaluations CSA de S&P Global depuis 9 ans, avec un percentile supérieur à 88 depuis 2013.



Depuis le 18 novembre 2022, Atos se classe dans le percentile 99 du secteur des services informatiques de l'évaluation CSA de S&P Global. Avec ce résultat, Atos intègre le 1 % supérieur des sociétés mondiales du segment ' services informatiques TSV '.



Diane Galbe, directrice générale adjointe d'Atos déclare : ' Initié il y a plus de 12 ans, notre programme environnemental continue de se développer à mesure que nous créons de la valeur à long terme pour nos parties prenantes, nos communautés et nos collaborateurs. '



L'évaluation CSA de S&P Global est une évaluation annuelle des pratiques de développement durable des entreprises et porte sur plus de 10 000 entreprises partout dans le monde.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.