Atos : Hausse d'un tiers du résultat net annuel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos publie au titre de 2020 un résultat net part du groupe en croissance de 33% à 550 millions d'euros, et une marge opérationnelle d'un milliard d'euros, soit 9,0% du chiffre d'affaires, comparé à 10,1% en 2019 à périmètre et taux de change constants.



Le chiffre d'affaires s'est établi à 11,18 milliards d'euros, en baisse de 3% en organique et de 2,3% à taux de change constant, dans le contexte de la crise de la Covid-19 et des restrictions et confinements dans la plupart des pays où il exerce ses activités.



En 2021, Atos vise un chiffre d'affaires en croissance à taux de change constant de +3,5 à 4%, un taux de marge opérationnelle en amélioration de +40 à 80 points de base et un flux de trésorerie disponible entre 550 et 600 millions d'euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.