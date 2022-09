Atos : Goldman Sachs passe à la vente

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a dégradé jeudi sa recommandation sur Atos, ramenée de 'neutre' à 'vendre' avec un objectif de cours quasiment divisé par trois, de 23 à huit euros.



Dans une note de recherche, l'analyste estime que le plan de redressement mis au point par l'équipe de direction - consistant en une séparation des métiers d'infogérance (TFCo) et de transformation numérique (SpinCo) d'ici au second semestre 2023 - est 'complexe' et 'ambitieux', limitant de fait la visibilité du groupe.



Goldman dit s'attendre à ce que la situation financière d'Atos reste fragile au cours des 12 à 18 prochains mois, ce qui pourrait se traduire selon lui par une augmentation de la dette, susceptible à son tour de conduire à un dépassement des covenants des prêts, pourtant déjà révisés par le passé.



L'intermédiaire - qui s'inquiète de l'incertitude entourant le financement et la bonne exécution du redressement - ajoute que les changements en cours au niveau de l'équipement de management viennent poser un risque supplémentaire, sans compter les effets du ralentissement économique qui le conduisent à revoir à la baisse ses perspectives de chiffre d'affaires sur l'entreprise.



