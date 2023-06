Atos : GMV sélectionne la solution SkyMon d'Eviden

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eviden, structure qui regroupe les activités Digital, Cloud, Big Data et Sécurité d'Atos, annonce aujourd'hui avoir été sélectionnée par GMV, principal fournisseur de centres de contrôle de satellites, pour sa solution SkyMon.



La solution SkyMon d'Eviden doit ainsi être déployée dans le nouveau centre mis en place par l'opérateur de satellites du gouvernement espagnol, Hisdesat.



Elle permettra d'assurer la surveillance des satellites de nouvelle génération du programme ' Spainsat NG ', soit les satellites les plus avancés d'Europe dans les domaines de la défense et des communications sécurisées.



' Avec son architecture de microservices de pointe basée sur le cloud, SkyMon facilite la mise en oeuvre de telles capacités tout en garantissant robustesse et évolutivité ', assure Atos.



' La solution SkyMon d'Eviden a fait ses preuves sur le marché. Nous nous réjouissons de collaborer avec GMV afin de leur apporter notre expertise et nos technologies, et de soutenir les satellites du gouvernement espagnol ', a commenté Bruno Milard, Vice-Président et Directeur de l'entité 'Électronique de Défense et Aéronautique', Eviden, Groupe Atos.







