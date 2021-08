Atos : Fournisseur MSS de niveau 1 pour AWS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir obtenu le statut de fournisseur de niveau 1 des services de sécurité managés (MSS) dans le cadre du programme de compétences d'Amazon Web Services (AWS), aussi appelé Level 1 Managed Security Service Provider (MSSP) Competency.



Ce statut garantit qu'Atos remplit pleinement les exigences d'AWS dédiées aux services de sécurité managés ayant pour but de protéger et de surveiller 24h/24, 7j/7 les ressources AWS essentielles, identifiés par la dénomination 'services de sécurité managés de niveau 1'.



Ce nouveau statut vient ainsi renforcer le positionnement du groupe français de services informatiques en tant que partenaire consultant avancé AWS et membre du programme Well-Architected Partner. Atos dispose de plus de 4.000 accréditations AWS.



