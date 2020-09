Atos : Extension du partenariat avec Siemens

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens et Atos annoncent l'extension pour cinq ans de leur partenariat stratégique, débuté en 2011, et qui vise à accélérer les objectifs de Siemens dans des domaines tels que la digitalisation des services, la transformation du cloud et la cybersécurité.



Ce partenariat s'inscrit dans le cadre d'accords d'un montant total de trois milliards d'euros signés séparément avec Siemens, Siemens Energy et Siemens Healthineers, et qui portent sur des services existants ainsi que sur de nouvelles activités.



Siemens et Atos annoncent également l'extension de leur alliance mondiale pour commercialiser leurs solutions digitales communes, initiative de mise sur le marché qui tirera parti des investissements numériques communs existants de 330 millions d'euros.



