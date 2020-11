Atos : Étend sa collaboration avec Amazon Web Services

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce l'extension de sa collaboration avec Amazon Web Services (AWS), initiant une nouvelle étape dans le partenariat AWSWell-Architected qui lie les deux sociétés depuis 2012.



' Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer qu'AWS est l'un des partenaires stratégiques de l'initiative Atos OneCloud, 'déclareElie Girard, le directeur général d'Atos.



' Notre partenariat avec AWS est un formidable atout, particulièrement dans le domaine du mainframe, pour migrer, moderniser et gérer le paysage applicatif de nos clients, facilitant ainsi leur transition vers un modèle digital. '



Atos et AWS travaillent ensemble pour plus de cinquante grands environnements clients dans le monde.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.