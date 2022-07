Atos : Entrée dans les Visionnaires du Magic Quadrant

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir été positionné, pour la première fois, dans la catégorie des Visionnaires du Magic Quadrant 2022 de Gartner portant sur les services de transformation digitale dans le cloud public au niveau mondial.



Le marché des services de transformation digitale dans le cloud public consiste en des prestations qui ont un impact sur l'évolution des activités des clients et qui s'appuient sur des services de gestion d'applications cloud-native.



'Ce premier résultat valide notre évolution stratégique en faveur d'une approche axée sur la création de valeur et qui reflète les attentes du marché en matière de transformation cloud de bout en bout', déclare Michael Liebow, responsable groupe d'Atos OneCloud.



