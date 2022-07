Atos : En pertes sur le 1er semestre

(CercleFinance.com) - Atos publie au titre des six premiers mois de 2022 une perte nette normalisée de 119 millions d'euros, contre un profit de 162 millions un an auparavant, et un taux de marge opérationnelle en chute de 4,5 points à 1,1%.



Le groupe informatique a vu son chiffre d'affaires augmenter de 2,6% à 5,56 milliards d'euros, mais reculer de 2,1% en base organique, avec toutefois un net rebond des prises de commandes au deuxième trimestre, à 2,8 milliards d'euros contre deux milliards au premier.



Atos vise pour 2022 une croissance du chiffre d'affaires entre -0,5 et +1,5% à changes constants, une marge opérationnelle dans le bas de la fourchette de 3 à 5%, et un flux de trésorerie disponible dans le bas de la fourchette de -150 à 200 millions d'euros.



