Atos : En négociation pour la vente des opérations en Italie

(CercleFinance.com) - Atos annonce être entré en négociations exclusives avec Lutech, un fournisseur italien de services et de solutions informatiques, pour la vente de ses opérations en Italie (Atos Italia) avec un paiement 100% en numéraire.



Le périmètre de la transaction proposée représente environ 2% du chiffre d'affaires total d'Atos en 2021. Soumise aux approbations réglementaires et aux consultations du comité d'entreprise, sa réalisation est prévue au premier semestre 2023.



'Cette transaction supplémentaire nous permettra de sécuriser les deux tiers de notre programme de cessions de 700 millions d'euros qui est en bonne voie', commente Diane Galbe, vice-présidente exécutive senior d'Atos.



