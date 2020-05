Atos : En hausse, un broker en soutien

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Atos avance ce lundi de +1,3%, porté notamment par l'analyste Oddo BHF, qui confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, anticipant 'un point bas au T2', mais 'sous contrôle'.



'Atos devrait montrer sa résilience à partir du T2 2020 grâce à son mix très orienté outsourcing, alors que les acteurs plus cycliques (exposés Conseil et Intégration de Systèmes) devraient davantage souffrir de la baisse de la demande. Le travail de fond réalisé afin d'aligner le groupe sur une organisation par verticaux (secteurs clients) devrait permettre de mieux industrialiser l'activité Business & Platform Solutions, dont les performances restent inférieures aux leaders du marché', retient le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 80 euros, pour un potentiel de +27%.



