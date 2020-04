Atos : En hausse, un analyste confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% profitant de l'analyse d'Invest Securities. Le bureau d'analyses réaffirme son opinion 'achat' sur Atos avec un objectif de cours ajusté de 74 à 75 euros, après une révision légère de +2,7%/+1,0%/+0,9% de ses estimations de BNA 2020-22 pour le groupe de services informatiques.



'Dans une période caractérisée par des incertitudes majeures et une visibilité faible, Atos a communiqué des guidances 2020 ajustées et leur construction précise', souligne l'analyste, qui le voit 'en ordre de bataille pour affronter la crise'.



'Le groupe confirme son profil résilient, avec une décroissance organique limitée entre -2% et -4%, un recul de sa marge d'EBITA entre -0,8 et -1,3 point et un FCF réduit de -100 à -200 millions d'euros', précise-t-il.



