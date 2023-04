Atos : En forte hausse avec un relèvement d'analyste

(CercleFinance.com) - Atos grimpe de plus de 5% sur fond de propos favorables d'Invest Securities qui relève son opinion de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 19 à 18 euros, 'compte tenu des solides réalisations du premier trimestre 2023'.



Le bureau d'études considère désormais le risk/reward attractif sur le titre, mettant en avant l'intérêt spéculatif qui pourrait revenir sur le devant de la scène, et l'issue du litige Trizetto dans les prochaines semaines qui pourrait avoir un impact sensible sur sa valorisation.



