Atos : En chute avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Atos accuse de loin la plus forte baisse du SBF120 (-17%), sous le poids de propos d'analystes comme Oddo BHF, pour qui le titre 'devrait inévitablement rester sous pression' après l'annonce du projet de cession de Tech Foundations (TFCo).



'Sur le papier cette opération était porteuse d'espoirs pour les actionnaires d'Atos, mais le fait que le groupe doive financer le BFR de TFCo noircit largement le tableau', juge l'analyste qui reste à 'sous-performance' avec un objectif de cours ramené à 7,5 euros.



S'il estime pour sa part que cette cession prévue 'devrait libérer Eviden d'un poids (chiffre d'affaires, marge et FCF)' et 'constituer un soulagement pour les investisseurs', Stifel n'en conserve pas moins sa recommandation 'vente' et sa cible de 10,5 euros sur Atos.



