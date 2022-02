Atos : Atos dit que sa division de cybersécurité n'est pas à vendre

PARIS (Reuters) - Atos a déclaré jeudi que sa division BDS de cybersécurité n'était "pas à vendre" après que des sources ont indiqué à Reuters que Thales envisageait une éventuelle offre.

"On est concentré sur notre plan de 'turnaround' et on est convaincu du potentiel de retournement considérable du groupe", a dit un porte-parole d'Atos.

Des sources proches du dossier ont indiqué à Reuters que Thales travaillait à un projet de rachat des activités de cybersécurité d'Atos dont le montant pourrait avoisiner 2,7 milliards d'euros.

En réaction à cette information, Thales a déclaré mercredi être potentiellement intéressé par tout actif de cybersécurité qui serait disponible à la vente.

A la Bourse de Paris, l'action Atos reculait jeudi de 5,25% dans la matinée après avoir bondi de 10% la veille sur les informations de Reuters.

(Reportage Mathieu Rosemain, version française Bertrand Boucey et Blandine Hénault, édité par Matthieu Protard et Jean-Michel Bélot)

