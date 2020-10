Atos : Distingué par la médaille de platine d'EcoVadis

(CercleFinance.com) - Atos indique avoir remporté pour la première fois la médaille de platine d'EcoVadis pour ses performances en matière de responsabilité sociale d'entreprise, avec un score de 82/100, améliorant ainsi de deux points ses résultats par rapport à l'année dernière.



Le groupe français de services informatiques confirme aussi sa position dans le top 1% des entreprises de son secteur évaluées par EcoVadis dans quatre catégories : environnement, travail et droits humains, achats responsables et éthique.



