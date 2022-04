Atos : Distingué par IDC MarketScape dans les MSS

(CercleFinance.com) - Le groupe de services informatiques Atos annonce sa nomination dans la catégorie 'Leaders' de l'évaluation IDC MarketScape, portant sur les fournisseurs de services de sécurité managés (MSS) en Europe occidentale.



'Ce positionnement illustre la force et la pertinence des solutions de cybersécurité d'Atos et leur ADN profondément européen, ainsi que sa capacité à intégrer les spécificités locales dans son approche', commente le groupe.



Atos opère actuellement deux centres d'opérations de sécurité (SOC) mondiaux, dont deux en Europe (Pologne, Roumanie). En outre, il possède cinq SOC régionaux en Europe auxquels s'en est récemment ajouté un nouveau en Bulgarie.



