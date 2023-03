Atos : Distingué par Gartner pour les services ODWS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir été positionné par Gartner parmi les leaders des services de gestion externalisée de l'environnement de travail numérique (Outsourced Digital Workplace Services - ODWS) dans son Magic Quadrant 2023.



Ce positionnement reconnaît la vision stratégique et la qualité d'exécution d'Atos qui, pour la septième année consécutive, se place dans la catégorie Leader du Magic Quadrant de Gartner. Elle est même la seule entreprise européenne à figurer dans cette catégorie.



'Cette reconnaissance reflète notre engagement à continuellement investir dans notre activité d'environnement de travail numérique en pleine croissance et témoigne de la pertinence de notre approche globale', commente le directeur général Nourdine Bihmane.



