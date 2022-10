Atos : Distingué en ESG par le MSCI

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir obtenu la plus haute notation qui puisse être accordée (AAA) dans le cadre de la notation ESG 2022 de Morgan Stanley Capital International (MSCI), se classant parmi les 7% d'entreprises les plus performantes du secteur 'logiciels et services'.



'Ces entreprises se distinguent par une bonne performance en matière de Développement Durable à la fois sur les dimensions Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG)', explique le groupe français, qui occupe une position de leader depuis 2017.



'Les analystes de MSCI reconnaissent la qualité et la réputation des pratiques déployées par Atos dans le domaine de la gestion des émissions de carbone, notamment s'agissant de ses propres objectifs de réduction d'émissions', souligne-t-il notamment.



