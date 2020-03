Atos : Distingué dans le dernier rapport Gartner

(CercleFinance.com) - Le groupe Atos annonce ce mardi avoir été positionné par Gartner parmi les leaders de son dernier Magic Quadrant pour les services de gestion de l'environnement du travail en Europe et en Amérique du Nord.



'C'est la quatrième année consécutive qu'Atos est nommé leader dans le rapport européen, et la troisième année dans le rapport nord-américain', indique Atos.



