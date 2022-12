Atos : Devient partenaire de l'UEFA jusqu'en 2030

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui avoir été sélectionné pour devenir le partenaire technologique officiel de l'UEFA National Team Football (UNTF). Ce partenariat, d'une durée de 8 ans, vise à fournir un soutien technologique à l'UNTF et à ses compétitions.



Dans le cadre de cet accord, Atos aidera l'UEFA à gérer, améliorer et optimiser son paysage technologique et ses opérations dans le but d'organiser et de couvrir les prochaines compétitions internationales et intercontinentales de football dans les années à venir.



' Avec Atos comme partenaire technologique, nous nous assurons de disposer de toute l'expertise technologique nécessaire pour offrir avec succès nos compétitions à des millions de fans dans le monde entier ', commente Guy-Laurent Epstein, directeur marketing, UEFA.



' Nous sommes résolus à rendre le football toujours plus visible et accessible en collaborant avec l'UEFA pour accélérer sa transformation numérique ', déclare Nourdine Bihmane, Co-directeur en charge de Tech Foundations, Atos.



