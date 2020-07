Atos : Développement d'un Simulateur de Recuit Quantique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce le développement d'un nouveau Simulateur de Recuit Quantique, qui sera disponible pour les entreprises, chercheurs et étudiants au quatrième trimestre 2020. Cette nouvelle solution s'ajoutera à son offre existante Atos Quantum Learning Machine.



Le Simulateur de Recuit Quantique Atos sera compatible avec Atos QLM, 'offrant aux utilisateurs le meilleur des deux mondes tout en leur permettant de choisir la méthode de calcul quantique la plus adaptée à leurs besoins spécifiques'.



'Fournissant de puissantes capacités de simulation, la nouvelle solution d'Atos a été conçue pour accélérer l'innovation, en permettant aux chercheurs et industriels de développer et tester des algorithmes en prévision de l'ère NISQ', explique-t-il.



