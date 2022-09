Atos : Développe une plateforme de mobilité à Rouen

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos et Cityway ont été retenus par la Métropole Rouen Normandie pour la mise en place d'une plateforme numérique de mobilité depuis laquelle il sera possible de consulter l'offre de transport et d'organiser et de régler ses déplacements.



Cette plateforme de services numériques d'aide à la mobilité, appeléeMobility as a Service (MaaS)ou mobilité servicielle, a pour objectif de simplifier l'usage des différentes mobilités offertes par le territoire et d'en diminuer l'impact environnemental.



Cette plateforme permet de fournir aux voyageurs toutes les informations dont ils ont besoin pour organiser et réserver leurs trajets intermodaux en privilégiant les itinéraires les plus écologiques.



' Ce projet s'inscrit dans la logique de notre métier d'intégrateur au service de la transformation digitale des collectivités 'préciseHélène Bringer, SVP Marchés Publics et défense France, Atos.



' Nous nous réjouissons d'intervenir avec Atos pour créer une expérience de transport à la fois fluide, efficace et qui induit des évolutions positives au bénéfice de leur qualité de vie et de celle de l'environnement 'ajouteFrançois Barraud, Directeur Général de Cityway.



