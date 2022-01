Atos : Développe le système vidéo de l'Albatros de Dassault

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos_a annoncé hier accompagnerDassault Aviationdans ledéveloppement et la production de lanouvelle version du système vidéo embarqué à bord du Falcon Albatros, futur avion de surveillance et d'intervention maritime de l'aéronautique navale française.



Atos prend ainsi en charge laconception et la production du système vidéo embarquéqui permet la compression, la distribution et l'aiguillage des différentes données et vidéos tactiques à bord de l'aéronef, en prenant en compte les enjeux de sécurité informatique.



' Ce projet stratégique nous permet de consolider notre relation de long terme avec Dassault Aviation autour des systèmes embarqués et de mettre en oeuvre notre expertise en matière de systèmes de missions sécuritaires et de vidéos haute définition sur fibre optique', a indiqué Cyril Dujardin, SVP, Directeur des activités Digital Security chez Atos.



Prévu pour une mise en service en 2025, l'Albatros doit contribuer au renouvellement des capacités de la Marine nationale.



