Atos : Deux supercalculateurs contre le Covid-19

(CercleFinance.com) - Atos indique que deux des supercalculateurs les plus puissants de France, basés sur sa plateforme BullSequana, fournissent une grande partie de leurs ressources de calcul à des équipes de recherche européennes participant à la lutte contre le Covid-19.



Ces supercalculateurs, Joliot-Curie opéré au TGCC (Très Grand Centre de Calcul du CEA) et Occigen au CINES (centre national de calcul de la CPU), aident par exemple à des études épidémiologiques de la propagation du virus.



Ils participent aussi à de travaux visant à comprendre la structure moléculaire et le comportement du virus ou encore à cribler massivement des protéines et tester des potentielles futures molécules qui permettront d'accélérer la recherche d'un vaccin efficace.



