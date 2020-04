Atos : Déploie un système de gestion des épidémies à Vienne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos a été commissionné par le service de santé du Conseil municipal de la ville de Vienne en Autriche pour développer et déployer un système de gestion des épidémies (Epidemic Management System, EMS).



' Ce système permet aux équipes de la ville de suivre la propagation des maladies infectieuses et ainsi de mieux les contenir. Baptisée EpiSYS, la plateforme digitale stocke et gère toutes les données relatives aux patients et au virus, assurant notamment une surveillance et un suivi en temps réel des rapports d'incidents concernant les malades ' indique le groupe.



Devant l'urgence sanitaire actuelle liée au Covid-19, la plateforme sera également mise à disposition des autres municipalités et provinces autrichiennes d'ici la fin de la semaine.



' EpiSYS est un système de gestion des épidémies efficace qui nous fournit des informations précises pour faire état de l'évolution du Covid-19. Au coeur de la crise actuelle, c'est un outil essentiel d'aide à la prise de décision ', explique Birgit Fyktas, Medical Crisis Management/State Medical Directorate Vienna, MA 15.



