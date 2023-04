Atos : Croissance de 2% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Atos annonce un chiffre d'affaires en croissance de 2,2% à 2,81 milliards d'euros au titre du premier trimestre 2023, avec une croissance organique de 2,8%, dont une progression de 9,5% sur le périmètre Eviden et un recul de 2,6% sur le périmètre Tech Foundations.



Les prises de commandes se sont élevées à 2,1 milliards d'euros sur le trimestre, soit 73% du chiffre d'affaires de la période, et à fin mars, le carnet de commandes s'élevait à 19,5 milliards, soit 1,8 année de chiffre d'affaires.



Le groupe de services informatiques confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2023, dont une croissance organique du chiffre d'affaires qui devrait être comprise entre -1% et +1%, et une marge opérationnelle attendue entre 4% et 5%.



