Atos : Création d'un centre HPC

(CercleFinance.com) - Atos annonce la création de son Centre d'excellence mondial pour l'informatique haute performance (HPC), l'intelligence artificielle (IA), le quantique et les sciences de la vie. Il a été créé au Wellcome Genome Campus.



' Ce centre permet aux organisations présentes sur le campus et aux instituts de génomique et de données biologiques du monde entier d'accéder aux technologies les plus avancées ' indique le groupe.



Le Centre d'excellence Atos pour les sciences de la vie complétera les installations de calcul dont dispose déjà le Campus avec les produits, services et expertise d'Atos en matière de calcul quantique, de calcul haute performance et d'IA.



Les experts d'Atos collaboreront directement avec les chercheurs en génomique et en données biologiques pour accélérer le processus de découverte et d'innovation dans le domaine des sciences de la vie.



