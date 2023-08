Atos : Contrat remporté en partenariat avec risual

(CercleFinance.com) - Atos annonce que sa division Eviden a remporté, en partenariat avec risual, un contrat de deux ans et de 74 millions de livres sterling pour le compte du Defra (département britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales).



Dans le cadre de cette collaboration stratégique, les deux sociétés accompagneront le Defra dans le développement de nouveaux services numériques essentiels destinés aux citoyens, à travers plusieurs programmes clés du département.



'La décision du Defra de confier à risual et Eviden ce contrat majeur souligne l'expertise des deux entreprises et leur expérience dans la prestation de services de développement d'applications de premier plan', affirment-elles.



