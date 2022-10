Atos : Contrat remporté auprès d'un ministère néerlandais

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir remporté un contrat auprès du Ministère néerlandais des Infrastructures et de la Gestion de l'Eau (IenW) pour l'hébergement, la maintenance et la migration vers le cloud public de son infrastructure SAP, dans le cadre d'un appel d'offres.



La durée initiale du contrat, qui couvre les processus de financement, les achats et l'exécution du budget au sein du Ministère, est de cinq ans. Elle pourra être prolongée de cinq années supplémentaires.



Selon l'approche en deux étapes préconisée par Atos OneCloud, le système SAP du Ministère migrera vers le cloud public Microsoft Azure, puis les processus métier seront optimisés pour être migrés vers un modèle Software-as-a-Service.



