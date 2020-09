Atos : Contrat de transformation digitale avec RheinEnergie

(CercleFinance.com) - Atos a annoncé lundi avoir remporté un contrat pour assurer la transformation digitale du fournisseur d'énergie allemand RheinEnergie.



La SSII - qui ne dévoile pas les termes financiers de l'accord - indique qu'elle sera chargée de digitaliser les opérations et le modèle commercial de l'opérateur.



Atos sera notamment responsable de la gestion de l'environnement de travail numérique de RheinEnergie, via la fourniture d'outils d'espace de travail en tant que service (WaaS).



Le groupe informatique déploiera également des technologies d'analyse des données ou d'automatisation robotisée des processus (Robotic Process Automation, RPA).



