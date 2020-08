Atos : Contrat de contrôle sanitaire en Espagne

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir été sélectionné par le ministère de la Santé espagnol et AENA, le gestionnaire d'aéroports local, afin de gérer et contrôler les informations essentielles des passagers voyageant en Espagne par avion.



Le groupe explique que sa solution digitale 'Spain Travel Health' permet aux voyageurs de compléter le formulaire médical obligatoire pour entrer sur le territoire espagnol et leur fournit un QR code qui sera scanné à leur arrivée.



'Atos a mis en place la solution 'Spain Travel Health' en seulement 25 jours - et celle-ci est désormais utilisée dans plus de 40 aéroports espagnols', souligne le fournisseur français de services informatiques.



